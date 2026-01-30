Ignoti ladri si sono intrufolati all’interno di un bar – caffetteria di via Dante ad Agrigento riuscendo a portare via i soldi dal registratore di cassa: circa 500 euro. Il furto è stato messo a segno ieri notte. I malviventi sono penetrati nell’attività lavorativa attraverso una finestra posta nel retro al piano terra dello stabile.

A fare la scoperta della “visita” dei ladri è stato il proprietario. I carabinieri della sezione Radiomobile giunti sul luogo, dopo il sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini. Come primo passaggio investigativo i militari avrebbero già acquisito e visionato le immagini degli impianti di video sorveglianza collocati nella zona.

