Tradizione, sostenibilità e creatività si incontrano ad Agrigento: nasce un progetto gastronomico che valorizza la carne etica e i sapori autentici dei Monti Sicani – VIDEO

Una nuova sinergia sta per arricchire il panorama gastronomico siciliano, unendo la passione per l’eccellenza al profondo rispetto per la terra: l’Azienda Agricola Masseria Gambino e lo chef Stefano Vitello annunciano una collaborazione all’insegna del gusto autentico e della sostenibilità.

Custode della Carne Etica Siciliana, Masseria Gambino alleva i propri capi allo stato brado sui Monti Sicani, dove l’aria è pura e i pascoli erbosi conferiscono alle carni un sapore ricco e naturale, completamente privo di forzature. È una filosofia che parla di rispetto per gli animali, per l’ambiente e per il consumatore.

«La nostra mandria vive libera, si nutre di ciò che la natura offre di stagione in stagione — erbe spontanee, legumi selvatici, l’acqua limpida del fiume vicino. Questo approccio non solo garantisce il benessere animale, ma dona alla carne una qualità organolettica e nutrizionale davvero superiore», afferma Pietro Gambino, agronomo quarantenne che segue ogni fase della filiera, dal pascolo alla tavola.

Accanto a questa visione etica, la mano creativa dello chef Vitello promette di esaltare al massimo la qualità delle carni: crudi raffinati, carpacci sottili come sete di gusto, tartarè che raccontano il territorio in ogni forchettata.

«Le nostre carni, grazie a questo tipo di alimentazione naturale, sono tenere, saporite, ricche di antiossidanti e con un profilo nutrizionale ideale anche per le diete più attente. È il frutto di un ecosistema in equilibrio, e questo fa la vera differenza», sottolinea ancora Gambino.

Il cuore pulsante di questa esperienza sarà la Gastronomia Con Sapore di via Gioeni ad Agrigento, un nuovo punto d’incontro per i palati più esigenti, dove i sapori locali incontrano tecniche moderne e sensibilità gastronomica. Qui prenderà vita un percorso che non solo delizierà, ma valorizzerà davvero il patrimonio agroalimentare siciliano. In un’epoca in cui il cibo può e deve essere anche cultura, questa collaborazione rappresenta un segnale forte: scegliere la qualità, promuovere la nostra terra, gustarla in tutta la sua verità.

