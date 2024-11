Una sessantenne favarese è stata investita, lungo Corso Vittorio Veneto a Favara, da un ciclomotore condotto da un giovane. La donna ha riportato traumi sparsi sul corpo e in ambulanza è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Lievi ferite invece per il ragazzo che era alla guida del mezzo a due ruote. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza cittadina che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.

