Il tema dell’ansia è stato ampiamente analizzato, in particolare nella letteratura del Novecento, come dimostra La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Questo capolavoro mette in luce l’inquietudine e il disagio esistenziale, offrendo un ritratto profondo dell’uomo moderno alle prese con insicurezze, senso di colpa e conflitti interiori.

L’ansia, oggi, rappresenta una condizione molto diffusa, specialmente tra i giovani, spesso legata ai ritmi frenetici della società e alla pressione sociale. In questo contesto, la terapia si rivela un valido strumento per comprendere le cause profonde del malessere e per imparare a gestirlo, promuovendo un equilibrio emotivo e mentale più stabile.

