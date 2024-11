I carabinieri della Compagnia di Agrigento, coordinati dalla Procura della Repubblica, dall’altra notte indagano per cercare di risalire al malvivente che ha messo a segno un furto in un negozio di elettrodomestici e telefonia, all’interno del centro commerciale “Città dei Templi”, nel quartiere di Villaseta. Sono sei, e non due come era parso in un primo momento, gli smartphone di ultima generazione rubati dal ladro.

Il danno è ancora in corso di quantificazione, ma da una prima stima ammonterebbe a circa 5.000 euro. I militari dell’Arma come primo passaggio investigativo hanno acquisito i filmati delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza della struttura commerciale. Occhi elettronici che hanno ripreso tutto. Il delinquente che ha agito a volto coperto non ha avuto il tempo di arraffare altra merce perché si è attivato il sistema d’allarme.

