Voleva fare un investimento sicuro e dopo avere letto un annuncio on line, in seguito a delle contrattazioni telematiche, ha effettuato due bonifici per un totale di ben 44.000 euro. Ma era una truffa. Una pensionata settantacinquenne, residente ad Agrigento, soltanto quando ha capito che era stata raggirata, non ha potuto far altro che correre dai carabinieri. Ha bussato alla porta della caserma del Comando provinciale di Agrigento, dove ha formalizzata la denuncia a carico di ignoti, per l’ipotesi di truffa.

L’anziana agrigentina è stata attirata da una pagina di un noto social network con la prospettava di ottimi e facili guadagni, attraverso un piano d’investimento veloce, e senza il rischio di perdere il capitale anticipato. Ha ‘fiutato’ l’affare e ha versato 44mila euro. In realtà la pensionata ha abboccato, infatti, appena i delinquenti hanno ritirato i soldi sono spariti. E adesso spetterà ai militari dell’Arma cercare di risalire all’autore o agli autori del raggiro.

