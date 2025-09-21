Ignoti ladri hanno svuotato il magazzino utilizzato come deposito da un imprenditore edile sessantenne. Si sono portati via tutti gli arnesi e materiale da lavoro ma soprattutto una campana in bronzo di interesse storico. Il raid è stato compiuto, in contrada “Castelluccio” a Bivona, nel corso delle ore notturne. I malviventi si sono intrufolati all’interno del locale, arraffando ogni cosa.

La scoperta è stata fatta, l’indomani mattina, dal proprietario. Il danno economico che l’imprenditore edile ha subito non è stato ancora quantificato nell’esatto ammontare. E non è comunque coperto da assicurazione. I carabinieri, hanno compiuto un accurato sopralluogo ed eseguito i rilievi finalizzati alla ricerca di tracce e impronte, per cercare di identificare i responsabili e ritrovare la campana di bronzo.

