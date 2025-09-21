“La nostra comunità piange la scomparsa prematura di Marco Chiaramonti, uomo affabile, generoso ed entusiasta. Lo si è apprezzato e si ricorda per il suo carattere coinvolgente, estroverso, sorgente di energia positiva”. Così il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, nel ricordare il cinquantenne Marco Chiaramonti, l’istruttore di tennis e padel morto ieri sera a causa di un incidente stradale lungo viale Emporium. Il primo cittadino, nelle prossime ore e con relativa ordinanza, potrebbe disporre il lutto cittadino il giorno dei funerali.

“Colonna portante del Circolo Tennis, atleta appassionato e istruttore di tennis e padel, punto di riferimento per gli sportivi di ogni età, non solo un maestro nello sport ma anche un esempio di vita, di dedizione e costanza – continua il sindaco Micciché -. A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città, esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore, con la certezza che il ricordo di Marco resterà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e stimato”.

