Agrigento, 8 novembre 2023 – Una notizia che scuote positivamente il panorama culturale di Agrigento giunge direttamente da Palermo: dalla Regione Siciliana sono stati stanziati 10 milioni di euro per sostenere le preparazioni di Agrigento, designata Capitale Italiana della Cultura per il 2025. Questa significativa allocazione di risorse promette di fare la differenza in vista della grande manifestazione culturale che attende la città.

Il Consigliere comunale della Lega, Valentina Cirino, ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, riconoscendo il suo potenziale nell’elevare Agrigento e tutta la provincia a nuovi livelli di crescita culturale ed economica. L’investimento di 10 milioni di euro rappresenta una chiara dimostrazione dell’impegno del governo regionale e dei suoi partner politici, tra cui l’Associazione Movimento per l’Autonomia (Mpa) e la Lega, a favore di Agrigento.

Cirino ha sottolineato l’importanza di lavorare a tutti i livelli istituzionali per creare un ambiente favorevole che permetta a questa occasione di rivelarsi una vera e propria opportunità di crescita per Agrigento e l’intera provincia. L’obiettivo è quello di sfruttare al massimo questa designazione di Capitale Italiana della Cultura per promuovere il turismo, la cultura e l’arte, contribuendo così allo sviluppo economico e culturale della regione.

Il Consigliere comunale ha voluto esprimere la sua riconoscenza all’Assessore Regionale Roberto Di Mauro e all’On.le Annalisa Tardino, commissario regionale della Lega, per il loro costante impegno e dedizione a favore di Agrigento. Ciò dimostra chiaramente che la collaborazione tra la Lega e il Mpa è un efficace mezzo per ottenere risultati concreti a beneficio dei cittadini.

Questo investimento rappresenta un importante passo avanti nella realizzazione del progetto di promozione culturale e turistica di Agrigento, preparando la città dei templi a diventare il fulcro di iniziative culturali e artistiche di risonanza internazionale nel 2025. L’entusiasmo di Cirino e il supporto del governo regionale promettono di trasformare questa designazione in una straordinaria opportunità di crescita per Agrigento e per l’intera regione.