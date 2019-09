Investimenti: 5 strade da percorrere

Nell’era della digitalizzazione il mondo degli investimenti si è aperto a molte più persone. Fino a qualche anno fa, infatti, investire era un qualcosa riservato a pochi eletti. Oggi, invece, con l’aiuto della rete e delle nuove tecnologie tutto è cambiato e gli utenti possono scegliere diverse strade di investimento, come iniziare a fare trading online oppure investire sulle criptovalute.

Il trading online

Questa attività è in forte ascesa e rappresenta una delle attività più ambiziose e ricercate nella società di oggi, grazie anche al fatto che le azioni alla vecchia maniera sono divenute rischiose e poco produttive. Il trading online è il giusto investimento per ottenere un reddito extra attraverso azioni e valute scegliendo solo le migliori piattaforme di trading online le quali permettono di effettuare investimenti sfruttando le strategie di investimento, come le strategie Forex in base al mercato su cui si opera.

Si tratta di un sistema finanziario che utilizza internet per effettuare operazioni di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari, stando seduti a casa davanti al proprio computer. Prima di investire è importante definire la strategia da adottare. Pianificate un piano d’azione, un progetto strategico su cui puntare per investire sui mercati finanziari. Se volete diventare dei trader professionisti studiate tanto e applicatevi sempre. Pianificate il vostro piano d’azione, sfruttate i consigli del vostro broker, siate sempre razionali e lucidi nelle vostre scelte, poiché dovrete prima capire come fare trading per poter poi guadagnare.

Non vi improvvisate trader. Per fare trading online dovete formarvi e fare esperienza. Dovrete investire oggi nello studio, per guadagnare domani, in quanto se è vero che il trading è alla portata di tutti, non è vero che può essere fatto senza un’adeguata formazione.

Le criptovalute

Avrete sicuramente sentito parlare delle criptovalute, ma cosa sono esattamente? Si tratta di una moneta virtuale utilizzata sia come monete di scambio e acquisto online, sia come asset su cui investire tramite il trading. Per esempio, la più famosa criptovaluta, ovvero il Bitcoin, è arrivata a toccare anche quota $5000 nel corso del 2017.

Le criptovalute sono quindi vere e proprie valute, le quali però hanno grosse differenze rispetto alle normali valute nazionali. Innanzitutto, al contrario delle normali valute, non esiste una banca centrale che si occupa di “stampare” il denaro, controllarne il flusso, e così via. Le transazioni che avvengono con le criptovalute sono sicura in tutto e per tutto, proprio per il particolare network sul quale avvengono. Queste, poi, vengono “tenute” all’interno di portafogli elettronici, chiamati “wallet”. Sono molte le persone che decidono di approcciarsi al mondo delle criptovalute magari per fare trading su criptovalute, speculando e guadagnando sulle variazioni di valore di queste monete virtuali.

Altre invece lo fanno per fare mining di criptovalute, un’attività che permette di guadagnare queste criptovalute senza acquistarle direttamente per poi magari rivenderle in un momento successivo.

Per iniziare ad investire in criptovalute è necessario affidarsi ad un Exchange, ossia una piattaforma sulla quale avvengono le transazioni elettroniche di criptomonete. È come se dovessimo aprire un conto corrente, solo molto più basico ed essenziale.

Una volta effettuato il primo acquisto di criptomonete, dobbiamo pensare a dove conservarle in sicurezza, per questo motivo esistono i Wallet, dei veri e propri portafogli virtuali, offerti anche dagli Exchange stessi.

Investimenti sul mattone

In Italia da sempre c’è la tendenza ad investire sul mattone. Il 2019 sembra essere l’anno buono per fare il grande passo: sia che l’idea sia quella di acquistare un immobile per abitarvi che per fare un investimento immobiliare, l’andamento del mercato e, in generale, dei prezzi sembra suggerire che siamo in una fase positiva sotto questo punto di vista per trovare occasioni a prezzi contenuti. Prima di procedere con l’investimento è bene considerare diversi fattori. Decidere di esaminare e “specializzarsi” su un determinato quartiere di una città, oppure su un arcipelago di paesi adiacenti, può essere l’arma vincente per captare in anticipo l’immobile che merita di essere acquistato e diventare la fonte del proprio investimento.

Studiare un’area implica conoscere la tipologia e il target di popolazione che ci vive, le tipologie di abitazioni che vi troviamo ubicate, i prezzi delle stesse.

Acquistare un alloggio o un immobile che sia già abitato da qualcuno che ha affittato permette di poter contare su un prezzo minore rispetto a quello che potremmo trovare per una casa che invece è vuota, nonostante la metratura sia la medesima: parliamo addirittura di un calo di prezzo pari al 25% circa, il quale verrà recuperato al momento in cui l’alloggio sarà svuotato, quando gli inquilini attuali decideranno di andarsene.

La borsa

Investire in borsa vuol dire lanciarsi in un mondo ampio ed affascinante. La Borsa non è destinata solo agli esperti: anche i principianti possono ottenere risultati eccezionali. E’ molto importante capire come funziona la borsa e dove si investe. Il punto fondamentale per iniziare con successo è utilizzare una piattaforma per investire in Borsa che sia semplice da utilizzare, affidabile, sicura e gratuita (senza commissioni).

Investire in Borsa è possibile attraverso le piattaforme di trading online CFD, che permettono ogni giorno a moltissimi italiani di investire online. I CFD sono uno strumento finanziario perfetto per investire in borsa, in quanto sono semplici da utilizzare e da capire e consentono di ottenere profitto qualunque sia la direzione del mercato.

I conti deposito

Per chi non ha somme cospicue da investire e vuole un’opzione sicura, i conti deposito sono un’alternativa da considerare. Godono della garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, fino a una soglia di 100.000 euro, e il vincolo delle somme, quando presente, non eccede solitamente i due anni. Il rendimento è contenuto ma in alcuni casi viene superato l’1,30% lordo. Una risorsa per proteggersi dagli effetti dell’inflazione.

I beni rifugio acquisiscono pertinenza in un’ottica di diversificazione del patrimonio e in una programmazione di medio-lungo periodo. Di questa categoria fanno parte oro, pietre preziose, strutture immobiliari e oggetti di particolare valore artistico. Il rischio è molto contenuto, come lo è del resto la redditività. In merito al mercato immobiliare, l’acquisto di strutture di pregio è agevolato dai prezzi, che stentano ancora a crescere.