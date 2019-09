I giochi per i bambini inagibili, Firetto: “il Comune non ha risorse per provvedervi ma stiamo trovando altra soluzione”.

Lillo Firetto sulla villa Bonfiglio: “il Comune non ha risorse per provvedervi ma stiamo trovando altra soluzione”.

“Diversi concittadini mi hanno chiesto il perché i giochini per bambini di villa Bonfiglio sono inagibili. Questa area giochi è stata realizzata 2 anni orsono per iniziativa e con i soldi di una associazione di giovani mamme e con il contributo del Sindaco e di alcuni assessori. I giochini sono stati vandalizzati da alcuni giovani che hanno ritenuto di scaricare cosi la loro noia, facendo danno economico e privando tanti bambini di una area giochi. Il Comune non ha al momento risorse finanziarie per provvedervi. Stiamo trovando altra soluzione”.

Così dichiara il sindaco Lillo Firetto sulla sua pagina Facebook riguardo le sollecitazioni dei cittadini sulla villa Bonfiglio. Non è forse compito del Comune occuparsi della manutenzione di questa città? È certamente vero che se non vi fossero vandali in giro questa città sarebbe più pulita, ed è anche vero che il Comune versa in situazione di criticità in cui mancano risorse finanziarie, ma la frase “non abbiamo risorse per provvedere” non può di certo essere la risposta a tutto. Ci auguriamo che “stiamo trovando altra soluzione” sia davvero messa in pratica e speriamo che il buon senso civico possa entrare a far parte del comportamento di questi giovani vandali.