Caronte & tourist. La Regione diffida la compagnia: nessun onere accessorio va applicato.

La Regione siciliana ha risposto all’avviso del Comitato per i Trasporti Eoliani con una nota ufficiale firmata dalla dirigente Dora Piazza. “In relazione a quanto specificamente segnalato dal Comitato per i Trasporti Eoliani, si diffida codesta società ad astenersi dall’applicazione di qualsivoglia onere accessorio per i diritti di prevendita/prenotazione dei titoli di viaggio relativi a tutti i servizi di collegamento, a mezzo mototraghetti e mezzi veloci, effettuati in virtù della vigente convenzione Rep 32.593. La presente viene inviata ai sensi dell’art 5, comma 1, lett a), e per gli effetti dell’art 13 c. 2 della convenzione citata”.



Pare che la società Caronte tourist isole minori spa abbia richiesto il diritto di prevendita/prenotazione dal servizio di biglietti on line presso le biglietterie, se l’acquisto veniva effettuato nei giorni precedenti a quello del viaggio. Questo supplemento veniva attribuito anche nei biglietti venduti ai passeggeri che partono da Porto Empedocle per raggiungere Lampedusa e Linosa.

Il Comitato per i Trasporti Eoliani ha dichiarato: “per il regime esclusivistico del servizio pubblico in concessione, tale pretesa sia illegittima da parte della società concessionaria”. Si tratta di una vera bomba, ai passeggeri ignari pare sia stato applicato circa il 5% di diritti di prenotazione in più non dovuti. Adesso ci si chiede, chi ha conservato il biglietto, potrà avere il rimborso? Attendiamo un riscontro nei prossimi giorni.