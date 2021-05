Valutazione auto online: comodità e sicurezza

Valutare e vendere la propria vecchia automobile non è mai stato cosi facile grazie ai servizi di valutazione online che consentono però di avere un contatto diretto e su tutto il territorio italiano.

Vendere la propria auto non è mai semplice, soprattutto se si sceglie la strada del contatto tra privati. Da un lato infatti utilizzare i servizi delle concessionarie permette di avere una transazione rapida e sicura, dall’altro la compravendita tra privati è ricca di insidie. Quante volte infatti sentiamo parlare di truffe, assegni scoperti e pagamenti mai arrivati? Una soluzione per “disfarsi” della propria vecchia auto velocemente, al giusto prezzo e con un pagamento immediato arriva da IlValutatore (https://www.ilvalutatore.it/

), azienda nata come startup nella provincia di Parma e che ora offre un servizio capillare su tutto il territorio, grazie ai Point presenti nelle principali città italiane, da Nord a Sud.

Ma perché scegliere un servizio di valutazione online? I vantaggi sono diversi e molto interessanti. Innanzitutto l’estrema comodità del servizio, che inizia dalla compilazione di un dettagliato form online. Il cliente sarà poi contattato dai membri dell’esperto staff per una valutazione accurata e che si discosta dalle classiche valutazioni. Vengono considerati infatti non solo il chilometraggio e lo stato generale dell’automobile, ma anche lo stato degli interni, la manutenzione e gli interventi che devono essere correttamente documentati. Anche altri fattori concorrono però alla valutazione corretta ed esaustiva dell’automobile: il colore, la data di ritiro, la stagionalità, la probabilità di vendita in un preciso momento e su un determinato mercato.

La velocità è infine un ulteriore punto di forza de Il Valutatore: una volta definito il valore dell’automobile e concordato il ritiro, il pagamento è immediato. Grazie alla presenza di Point in tutta Italia i clienti possono consegnare l’auto e utilizzare anche il comodo servizio navetta in caso di necessità.

Ma Il Valutatore non è solo valutazione e acquisto auto usate. Lo staff dell’azienda assiste i clienti durante il passaggio di proprietà e propone finanziamenti agevolati in caso di acquisto di nuova auto. Sempre nell’ottica di un servizio sicuro, rapito ed estremamente corretto. Insomma, non ci sono più scuse per vendere la propria auto!