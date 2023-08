Il Richiamo del Passato: Direttore Generale Strano Affronta una Partita Sentimentale

Agrigento, 30 agosto 2023 – Sarà un confronto avvincente quello che si disputerà allo stadio “Esseneto” nel primo turno della Coppa Italia di Serie D, dove si affronteranno le squadre di Akragas e Ragusa. La sfida, che inizialmente doveva tenersi presso lo stadio “Campo”, ha subito un cambio di location su richiesta della società iblea.

La decisione di invertire il campo è stata confermata dalla società di Ragusa, portando così Akragas ad avere il vantaggio di giocare in casa. Questa modifica ha suscitato interesse e discussione tra i tifosi delle due squadre, alimentando le aspettative per un match emozionante e pieno di sorprese.

Tuttavia, questa partita non sarà solo una questione di sport e competizione, ma anche di sicurezza pubblica. L’amministrazione comunale di Agrigento ha emesso un’ordinanza, firmata dal sindaco Francesco Miccichè, imponendo il divieto di vendita e consumo di alcolici nelle vicinanze dello stadio “Esseneto” prima e durante la partita di Coppa Italia. Questa misura è stata adottata come precauzione per prevenire episodi criminosi, risse e disordini che potrebbero minacciare l’incolumità pubblica.

Il divieto avrà validità nella giornata di domenica 3 settembre, dalle ore 13:00 alle 18:00, coinvolgendo tutti gli esercizi commerciali situati nella zona circostante lo stadio. Inoltre, l’ordinanza si estende anche ai rivenditori ambulanti che solitamente si installano nei pressi della struttura sportiva durante eventi di grande affluenza.

Il Richiamo del Passato: Direttore Generale Strano Affronta una Partita Sentimentale

Per il direttore generale del Ragusa Calcio, Graziano Strano. Per lui, questo non è solo un match come gli altri, ma un momento che riporta alla mente una storia di successi passati e record memorabili.