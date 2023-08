Si sono vissuti momenti di paura nel quartiere del Quadrivio Spinasanta, ad Agrigento, per un incendio divampato sul balcone di un’abitazione, all’ultimo piano di un condominio di via Regione Siciliana. Le fiamme hanno devastato alcuni ambienti dell’immobile. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno spento in tempo il rogo, evitando alle fiamme di propagarsi all’intero appartamento, in quei momenti vuoto, e a quelli vicini. Non è ancora chiara la causa che ha innescato l’incendio.