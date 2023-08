E’ accusato di resistenza a Pubblico ufficiale il ventiquattrenne tunisino arrestato ieri sera dalle parti di via Roma a Porto Empedocle. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stato posto, in attesa dell’udienza di convalida, agli arresti domiciliari, in casa di un cugino. A bloccarlo sono stati i poliziotti del Commissariato “Frontiera” intervenuti in maniera fulminea, non appena, hanno appreso che un extracomunitario stava malmenando la compagna. Il giovane migrante, risultato essere stato destinatario di un provvedimento di rimpatrio, avrebbe messo le mani al collo della ragazza, cercando di strozzarla. Non è stato possibile denunciare l’uomo per maltrattamenti in famiglia, né per lesioni. La donna infatti ha negato l’aggressione e sul corpo non aveva segni di percosse.