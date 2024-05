Si sono intrufolati all’interno del Comune di Lucca Sicula, in via Corvo, e dopo avere scassinato le porte di alcuni uffici e rovistato ovunque, sono andati via a mani vuote. Nulla è stato rubato. Il danneggiamento è stato messo a segno la notte tra lunedì 29 e martedì 30 aprile. L’indomani mattina, al momento della riapertura, è stata fatta la scoperta. A denunciare il raid, alla Stazione dei carabinieri di Lucca Sicula, è stato il vice sindaco.

E i militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini sul misterioso episodio e, naturalmente, quale primo passaggio investigativo, si sono sincerati sull’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza posti a presidio del Municipio del piccolo centro dell’Agrigentino. Telecamere che, qualora presenti e funzionanti, non potrebbero far altro che velocizzare l’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca, indirizzata all’identificazione degli autori della “strana” incursione notturna.