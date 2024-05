Qualcuno si è intrufolato all’interno di un negozio di ortofrutta di via Caduti di Marzabotto nel quartiere di Villaseta, impossessandosi di una somma in denaro. Il fatto è accaduto durante le ore notturne tra il 29 e il 30 aprile mentre l’attività commerciale era chiusa. Da una sommaria ricostruzione, ignoti ladri hanno scassinato la porta d’ingresso, e sono riusciti ad accedere all’interno dei locali. Hanno rovistato un po’ dappertutto, e alla fine hanno trovato e portato via i soldi contenuti nel registratore di cassa.

Il raid è stato scoperto, l’indomani mattina, dal proprietario all’orario di apertura del negozio. Subito ha dato l’allarme al 112, poi, s’è recato alla caserma dei carabinieri della Stazione di Villaseta, dove ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti per l’ipotesi di reato di furto. L’area interessata è coperta da impianti di videosorveglianza. E i filmati sarebbero stati già acquisiti dai militari dell’Arma che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento, si stanno occupando dell’attività investigativa.