I carabinieri della Compagnia di Agrigento, nell’ambito del maxi servizio di controllo straordinario del territorio effettuato nei giorni 30 aprile e 1 maggio, hanno incrementato i controlli per verificare il rispetto della normativa, che regola la somministrazione di bevande alcoliche ai minori. E i risultati non sono tardati ad arrivare. I militari dell’Arma hanno sorpreso i due titolari di un locale della movida somministrare alcolici a minori, di 16 e 17 anni, tutti agrigentini.

Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente 333 euro “a testa” per la violazione delle norme sul divieto di vendere bevande alcoliche a ragazzi sotto i 18 anni. I carabinieri, nel corso del servizio, hanno effettuato numerosi controlli nei territori Agrigento, Porto Empedocle e Siculiana, con particolare attenzione alle aree già teatro di recenti episodi di danneggiamento. Impiegati complessivamente 36 militari, suddivisi in 18 pattuglie automontate, con il supporto di 2 unità cinofile.

Segnalate 8 persone alla Prefettura, di età compresa tra i 18 e 32 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e sottoposti a sequestro amministrativo circa 10 grammi di droga (hashish e cocaina). Due le persone “pizzicate” alla guida in stato di ebrezza in conseguenza all’uso eccessivo di alcol. Elevate complessivamente sanzioni amministrative per un totale di circa 4.600 euro, controllate oltre 250 persone e 150 veicoli.