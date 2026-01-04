Due canicattinesi, un cinquantasettenne e una diciottenne, sono finiti prima al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, poi trasferiti al presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio di Agrigento”, in prognosi riservata, pare, per un’intossicazione alimentare causata dal botulino. L’uomo si trova al reparto di Rianimazione. Le loro condizioni risultano gravi ma stazionarie.

Dalle indagini si stanno occupando i poliziotti del Commissariato cittadino. I due pazienti, una volta giunti al nosocomio “Barone Lombardo”, avevano riferito ai sanitari di aver mangiato del pesce crudo in un locale di Canicattì. Altre quattro persone che hanno consumato cibo nell’attività di ristorazione hanno accusato lievi malori.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp