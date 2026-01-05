Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni, in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica lungo la strada statale che collega Agrigento e Raffadali.

L’impatto, verificatosi in contrada Buagimi, ha coinvolto una Lancia Y e una Ford Focus, entrate in collisione per cause in corso di accertamento.

I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio. Per uno dei due è stato disposto il codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri della sezione Radiomobile, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertarne le responsabilità.

