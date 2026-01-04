Due sudanesi gravemente ustionati e un loro familiare, sono stati evacuati dalla motovedetta Cp322 della Guardia costiera dalla ong Solidaire che li ha soccorsi nel Canale di Sicilia. I tre migranti, che hanno viaggiato assieme a un gruppo di persone su un gommone partito da Zaouia in Libia, sono sbarcati a Lampedusa e i due ustionati sono stati portati al poliambulatorio.

Il migrante non ferito ha raccontato che sul gommone c’erano anche somali e senegalesi. Le persone rimaste sulla ong Solidaire stanno viaggiato verso La Spezia, porto assegnato dal ministero. Prima di loro a Lampedusa erano sbarcate 51 persone (tra loro 8 donne e 3 minori) originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Mali e Guinea, con un barchino di 6 metri salpato da Sfax, in Tunisia.

