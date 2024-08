Mangiano un panino con il petto di pollo, comprato in un panificio, e finiscono al pronto soccorso per intossicazione alimentare. Sono almeno una decina i canicattinesi che, domenica, sono stati costretti a recarsi in ospedale a causa di vomito e diarrea. Dopo le cure necessarie, sono stati dimessi. E ieri, nel panificio, sono scattati i controlli dei carabinieri della compagnia di Canicattì e di quelli del Nas di Palermo che hanno prelevato campioni di generi alimentari, concentrandosi proprio sul pollo e sullo stato di conservazione e tracciabilità. I campioni dovranno essere sottoposti a esami per stabilire se effettivamente i casi di intossicazione alimentare abbiano o meno a che fare con il pollo. Servirà qualche giorno, naturalmente, prima d’avere l’esito degli esami.