E’ andato in escandescenze al pronto soccorso all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Ha prima insultato il personale sanitario, poi ha offeso pesantemente i carabinieri, accorsi per ripristinare la calma. Protagonista del parapiglia un quarantenne disoccupato agrigentino, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di oltraggio a Pubblico ufficiale.

L’altra sera il quarantenne ha creato il caos. Da quanto si è appreso l’uomo era in attesa di essere visitato. Ha iniziato a lamentarsi e avrebbe urlato ripetutamente al personale in servizio. All’improvviso si è messo ad inveire contro alcuni sanitari. Qualcuno preoccupato che la situazione potesse prendere una brutta piega, si è rivolto al 112.

I carabinieri della sezione Radiomobile, sono entrati nella struttura e per tutta risposta l’esagitato s’è scagliato contro di loro. Senza non poche difficoltà è stato riportato alla ragione.