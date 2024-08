La squadra della città di Agrigento, l’Akragas, è stata presentata in grande stile prima nel foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello e poi con tanto di foto ricordo all’interno del prestigioso teatro cittadino. Oltre a presentare lo staff e la rosa dei giocatori, è stata svelata la nuova divisa ufficiale. Sulla nuova maglia dell’Akragas campeggia il logo di “Agrigento Capitale della Cultura 2025”.

“Quest’anno, in cui Agrigento è Capitale della Cultura,” ha dichiarato il patron Giuseppe Deni durante la conferenza stampa, “vogliamo contribuire a dare un’immagine positiva di questa città. È necessario mettere da parte polemiche e dissidi interni. Se ci sarà da discutere o affrontare problemi, lo faremo in camera caritatis,” ha aggiunto, “ma basta parlare male della nostra città. Portiamo avanti l’immagine di un’Agrigento migliore, un’Agrigento più bella. Una tregua sociale,” ha sottolineato il patron, “nonostante i tanti problemi della città, perché in qualità di uomini di sport dobbiamo lasciare tutte le diatribe e amare la nostra città.”

Guarda il video

Le parole del patron sottolineano come squadra e amministrazione si siano finalmente riconciliate dopo tanti dissidi legati alla gestione dello stadio Esseneto e ad altre questioni che avevano più a che fare con la politica che con il calcio. Non a caso, durante la presentazione di staff, dirigenti e squadra, è intervenuto, seppur in collegamento da remoto, il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè.

Il primo cittadino si trovava a Palermo per discutere di questioni legate all’emergenza idrica, ma ha comunque voluto offrire il suo contributo. In sala, l’amministrazione comunale è stata rappresentata dal vicepresidente del Consiglio comunale, Davide Cacciatore. Per la Lega Nazionale Dilettanti era presente Santino Lo Presti. La FIGC provinciale era ben rappresentata dal presidente Angelo Caramanno e dal responsabile del settore giovanile e scolastico Stefano Valenti.

Prossimamente, la squadra sarà presentata alla città, ai tifosi e agli sportivi. Intanto, è già iniziata la preparazione atletica della squadra allenata da mister Lillo Bonfatto, che, dopo la composizione dei gironi di Serie D, sarà impegnata in Coppa Italia il prossimo 1 settembre nel derby contro il Licata all’Esseneto.

“Avevamo detto che volevamo alzare l’asticella,” ha sottolineato Deni. “Ritengo che, fino ad ora, con la campagna acquisti, questo obiettivo sia stato raggiunto. È chiaro che siamo ancora sul mercato, vedremo nelle prime battute cosa succederà, ma siamo pronti a intervenire qualora ce ne fosse bisogno.”