Ignoti sono penetrati all’interno di un terreno di proprietà di un operaio sessantenne di Cattolica Eraclea, ed hanno tagliato i tronchi di 120 alberi di ulivo, danneggiandoli irrimediabilmente. Su quella che sembrerebbe una vera e propria intimidazione stanno indagando i carabinieri. La devastazione si è verificata, nelle ore notturne, in contrada “Borangio”, nelle campagne cattolicesi.

E’ stato lo stesso proprietario del fondo, l’indomani mattina, a fare la scoperta degli alberi rasi al suolo. Da lì a poco ha dato l’allarme. I carabinieri della Stazione di Cattolica Eraclea, dopo avere notiziato la Procura di Agrigento, hanno avviato l’attività investigativa, per cercare di identificare i responsabili.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp