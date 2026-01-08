Pretende che l’anziana madre venga visitata subito. Poi fuori di sé insulta i sanitari in servizio e minaccia e aggredisce anche la guardia giurata. Un quarantanovenne di Palma di Montechiaro ha creato il caos al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Ad evitare il peggio sono stati i poliziotti della sezione Volanti intervenuti per ben tre volte nell’arco della stessa giornata per ripristinare la calma

L’anziana è stata poi ricoverata in Urologia dove, l’uomo avrebbe continuato a creare problemi, tant’è che le pattuglie della polizia sono accorse altre due volte. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato a suo carico sono: violenza a Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio.

