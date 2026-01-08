Un incendio ha devastato un capannone usato come deposito incontrollato di ferraglia e vecchi elettrodomestici. Il fabbricato è di proprietà di un 52enne, ma di fatto in uso ad un 45enne, entrambi licatesi. I danni provocati dalle fiamme sono importanti e in via di quantificazione. Teatro del fatto, che si è verificato ieri notte, contrada “San Michele” alla periferia del grosso centro dell’Agrigentino.

A dare l’allarme al 112 sono stati alcuni passanti alla vista della colonna di fumo e delle fiamme. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina e i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Licata. I pompieri hanno dovuto lavorare oltre due ore prima di avere ragione sull’incendio e mettere in sicurezza l’area interessata.

I militari hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo. Non è ancora chiara la natura che ha innescato il fuoco ma non è esclusa, al momento, alcuna pista.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp