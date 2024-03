Padre Giuseppe Argento parla attraverso l’intervista esclusiva rilasciata a Giacomo Palermo (che puoi leggere di seguito) del “R𝒂𝒠𝒖𝒏𝒐 Dπ’Šπ’π’„π’†π’”π’‚π’π’ 𝒠𝒆𝒍𝒍𝒆 Fπ’‚π’Žπ’Šπ’ˆπ’π’Šπ’†” che si terrΓ giorno 17 Marzo 2024 nella Chiesa Madre di Ribera la rinomata “CittΓ delle Arance”.

PerchΓ© un raduno diocesano delle famiglie?

PerchΓ© la famiglia Γ¨ il β€œcuore” della vita di ciascuno. Nell’incontro e nel confronto si cresce e si scoprono sentieri da percorrere per realizzare il progetto di “Amore di Dio”.

Una ricca domenica dove le famiglie della provincia di Agrigento e di altre province siciliane possono confrontarsi e trovare nuovi principi anche morali e etici per migliorare la nostra societΓ come auspica Papa Francesco quando dice che “la famiglia insegna a non cadere nell’individualismo e equilibrare l’io con il noi. È lΓ¬ che il ‘prendersi cura’ diventa un fondamento dell’esistenza umana e un atteggiamento morale da promuovere, attraverso i valori dell’impegno e della solidarietΓ ”.

Giacomo Palermo

Giacomo Palermo