Derby agrigentino quello di domani domenica 3 marzo. Al Saraceno di Ravanusa, alle 15, il Canicattì di Pidatella sfida l’ Akragas di Coppa. Ed è proprio il tecnico biancazzurro che dopo la rifinitura di oggi ha parlato di un incontro sentito e che impegnerà non poco sia fisicamente che mentalmente i suoi. “Loro hanno una mentalità vincente e sicuramente scenderanno in campo con grinta – ha commentato Marco Coppa. Da parte nostra – ha aggiunto- serve entusiasmo ma anche tanta umiltà. I miei ragazzi hanno lavorato bene e sanno che dovranno giocare con lo stesso atteggiamento che ci ha consentito di vincere contro una squadra forte come il Casalnuovo”. Il Canicattì, che ha un solo punto in meno dell’ Akragas (31), è reduce invece da una sconfitta con la Vibonese e, come il Gigante, ha voglia di vincere e conquistare tre punti fondamentali per raggiungere la quota salvezza. “Veniamo da una buona prestazione – ha commentato il centrocampista biancazzurro Desiderio Garufo- ma non dobbiamo perdere di vista l’ obiettivo della società che è quello di raggiungere una buona salvezza. Noi siamo l’ Akragas ed è importante arrivare ad una quota punti che ci consenta di affrontare il resto del campionato con tranquillità. Per me questa squadra rappresenta il presente ma mi auguro anche il futuro”. Ha concluso Garufo.