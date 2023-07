Intervista a Cinzia Pasquale, Presidente della Camera Forense Ambientale: Il ruolo chiave del diritto e della scienza nella tutela dell’ambiente

Cinzia Pasquale, Presidente della Camera Forense Ambientale, in vista del Summer School 2023, seminario sui rifiuti in programma ad Agrigento che si svolgerà i prossimi 27, 28 e 29 luglio prossimi presso l’Hotel della Valle ad Agrigento, ci parlerà del ruolo fondamentale della Camera Forense Ambientale nel contesto giuridico-ambientale e dell’importanza di integrare la scienza e il diritto per affrontare le sfide ambientali.

Marilena Patti (Giornalista): Buongiorno, avvocato Pasquale. Potrebbe spiegarci cos’è la Camera Forense Ambientale e qual è il suo ruolo nel contesto giuridico-ambientale?

Avvocato Cinzia Pasquale: Certamente. La Camera Forense Ambientale è un organismo di valenza nazionale che è nato nel 2017 per colmare il vuoto formativo e informativo nel campo del diritto ambientale. Siamo stati fondati da giuristi esperti nel settore del diritto dell’ambiente, con l’obiettivo di fornire competenze tecniche e legali per affrontare le sfide ambientali. La nostra principale missione è garantire una giustizia ambientale efficace e promuovere la consapevolezza dell’importanza della tutela ambientale.

È interessante notare come la scienza e il diritto siano strettamente legati. Potrebbe approfondire questo aspetto?

Avvocato Cinzia Pasquale: Assolutamente. Nel contesto del diritto ambientale, la conoscenza scientifica è essenziale per comprendere le implicazioni ambientali e le conseguenze delle azioni umane sull’ecosistema. Allo stesso tempo, il diritto offre un quadro normativo e strumenti giuridici per affrontare le questioni ambientali. È fondamentale integrare le conoscenze scientifiche con il diritto per garantire decisioni e azioni informate nel campo della giustizia ambientale.

Ecco perché siete qui ad Agrigento. Potrebbe spiegarci l’importanza di focalizzarsi sui territori e le specificità che li caratterizzano?

Avvocato Cinzia Pasquale: Assolutamente. Ogni territorio ha caratteristiche uniche e specificità che devono essere prese in considerazione nella gestione ambientale. È fondamentale comprendere l’ecosistema locale, la cultura e le esigenze della comunità per sviluppare soluzioni sostenibili e mirate. La nostra presenza ad Agrigento è un’opportunità per approfondire le tematiche specifiche legate alla gestione dei rifiuti come risorsa economica e valore ambientale, tenendo conto delle peculiarità del territorio siciliano.

Quali sono gli obiettivi futuri della Camera Forense Ambientale?

Avvocato Cinzia Pasquale: I nostri obiettivi futuri sono diversi. Innanzitutto, vogliamo continuare a fornire formazione e aggiornamento professionale nel campo del diritto ambientale, affrontando le tematiche emergenti e le sfide del settore. Inoltre, vogliamo promuovere una maggiore consapevolezza dell’importanza della tutela ambientale e della giustizia ambientale nella società. Infine, cerchiamo di collaborare con istituzioni, università e professionisti per sviluppare soluzioni innovative e sostenibili per affrontare le questioni ambientali.

Intervista a cura di Marilena Patti per AgrigentoOggi.it