Codacons e Consigliere Comunale sollevano preoccupazioni sulla sicurezza stradale

Agrigento – Oggi è partito il tanto atteso servizio di bike sharing ad Agrigento, denominato “Akrabike”. Il sindaco Franco Miccichè e la sua giunta hanno inaugurato il servizio questa mattina in piazza Marconi. Il Comune ha messo a disposizione 60 biciclette a pedalata assistita, dotate di GPS per garantire la sicurezza degli utenti. Saranno cinque le stazioni di ritiro e deposito delle biciclette: due a San Leone, situate in via Nettuno vicino alle zone spiagge e all’inizio del lungomare Falcone Borsellino, in prossimità della pista ciclabile; e tre in città, precisamente in piazza Marconi, in via Pietro Nenni “Belvedere Modugno” e alla stazione bassa, Quadrivio Spinasanta.

Gerlando Principato, Assessore alle Politiche Energetiche e Mobilità Sostenibile, ha sottolineato l’importanza di questa nuova iniziativa per la città, promuovendo una mobilità più ecologica e sostenibile. Le biciclette sono dotate di sistemi GPS per garantire la sicurezza degli utenti (VIDEO).

Siamo felici di constatare che, dopo il nostro precedente articolo che segnalava la mancata partenza del servizio a distanza di un anno dalla consegna delle biciclette, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Miccichè, ha dato un’accelerata decisiva.

Dopo tre anni di attesa, l’amministrazione comunale è finalmente riuscita a far “camminare” il progetto del bike sharing ad Agrigento. Anche Giuseppe Di Rosa, rappresentante del Codacons, si è dichiarato soddisfatto per l’attivazione del servizio, ma ha espresso anche delle forti preoccupazioni, sostenendo che “il 30% del tessuto viario cittadino è vietato alle due ruote”.

Il Codacons ha sottolineato che “il progetto del bike sharing era stato avviato dalla precedente amministrazione comunale e ora, seppur in ritardo, sta finalmente diventando una realtà anche ad Agrigento. Si spera che l’arrivo delle biciclette elettriche possa rappresentare un impulso per altri progetti di mobilità sostenibile che rendano la città più vivibile per residenti e turisti.”

Tuttavia, sono state sollevate preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale anche da Davide Cacciatore, consigliere comunale, il quale ha dichiarato che “sebbene favorevole a questa forma di mobilità sostenibile, le condizioni delle strade agrigentine potrebbero non essere sufficientemente sicure, soprattutto in caso di cattive condizioni del manto stradale e la mancanza di piste ciclabili adeguate. La manutenzione delle strade è un’altra questione critica, poiché molte vie presentano una sicurezza prossima allo zero.”

Cacciatore ha suggerito che “il servizio di bike sharing possa funzionare efficacemente solo se integrato in una strategia più ampia di mobilità sostenibile, che includa un aumento delle piste ciclabili, delle zone a velocità limitata e una migliore manutenzione delle strade. È fondamentale che l’amministrazione mostri la massima attenzione per l’investimento nel bike sharing, affinché diventi un valore aggiunto per la città anziché un’opportunità mancata come è accaduto in altre realtà.”

Nonostante le preoccupazioni sollevate, il servizio di bike sharing “Akrabike” rappresenta comunque un passo importante verso una mobilità più sostenibile ad Agrigento. I cittadini avranno ora la possibilità di spostarsi in città in modo eco-friendly, contribuendo a ridurre l’inquinamento ambientale. Si spera che il successo di questo progetto possa spingere l’amministrazione a implementare ulteriori misure a sostegno della mobilità sostenibile e a migliorare le condizioni delle strade per garantire una circolazione sicura per ciclisti e pedoni.

Il servizio conta su 60 biciclette a pedalata assistita, dotate di GPS per garantire la sicurezza degli utenti. Le biciclette, disponibili per il prelievo e il deposito presso le stazioni appositamente allestite, rappresentano una soluzione di mobilità ecologica ed efficiente.

Le cinque stazioni di accesso, dotate di sorveglianza video per garantire la massima sicurezza, sono collocate strategicamente per facilitare il prelievo e il deposito delle biciclette. Due stazioni sono situate a San Leone, precisamente in via Nettuno, nelle immediate vicinanze delle spiagge, e all’inizio del Lungomare Falcone Borsellino. Le altre tre stazioni si trovano in città, in piazza Marconi, in via Pietro Nenni “Belvedere Modugno”, e presso la stazione bassa, Quadrivio Spinasanta.

Le biciclette a pedalata assistita, fornite al Comune di Agrigento, il 18 luglio dello scorso anno erano state sistemate in un ipogeo, adesso finalmente vedono la luce. Sulla vicenda erano intervenuti con una nota anche i consiglieri del gruppo “Liberi e Solidali” che avevano chiesto lumi all’amministrazione.