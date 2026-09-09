Ha eseguito alcuni interventi in difformità nell’esecuzione di lavori pubblici in conformità alle normative vigenti. E’ quanto emerso da un controllo dei carabinieri del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai loro colleghi dell’Ispettorato del Lavoro e della Stazione cittadina, nel quartiere di Fontanelle.

L’ispezione ha interessato una ditta che si occupa di recupero, gestione e trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, impegnata in alcuni lavori per conto di un ente pubblico. Il legale rappresentante dell’impresa, è stato maxi sanzionato: 4.000 euro ed è stato notificato l’ordine di ripristino.

All’interno del cantiere, gli investigatori hanno verificato il possesso delle autorizzazioni necessarie e la posizione lavorativa dei dipendenti presenti, riscontrando le irregolarità.

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