La presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza, Natalia Re, ha consegnato l’International Kindness Awards a tre figure di spicco che si sono distinte per la loro attività professionale all’insegna della gentilezza. Il riconoscimento, simboleggiato da un gelsomino giallo per la sua eleganza, delicatezza e il colore che richiama il sole e la luce, è stato assegnato alla vicedirettrice del Tg2, Elisabetta Migliorelli, al presidente dell’Associazione Diplomatici, Claudio Corbino, e oggi, presso il Palazzo della Prefettura di Agrigento, al Prefetto Filippo Romano.

La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati durante il convegno intitolato “Il Valore della Gentilezza all’Interno delle Istituzioni”, promosso in vista dell’11ª World Kindness Movement Assembly, che si terrà a Palermo nel mese di ottobre.

Nel corso dell’evento, sono stati presentati due progetti significativi: il “Sicilia Gentile” e una collaborazione con l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (Ussm), diretto da Giuseppe Ciulla. Quest’ultimo progetto prevede un laboratorio rivolto a 13 minori seguiti dall’Ussm, con l’obiettivo di sensibilizzarli sulla comunicazione gentile e le sue ricadute positive sulla salute psico-fisica. Entrambi i progetti sono stati patrocinati dalla Regione Siciliana.

“Abbiamo scelto personalità di alto profilo – ha affermato la presidente Re – come il Prefetto Romano. Quando un uomo delle istituzioni riesce a trasmettere il più alto valore umano, considero sia il Golden Goal più importante per l’intera società. È una guida sicura che, con disciplina e rigore, protegge e cura. Valori che ritengo identitari nel Prefetto Romano. Come rappresentante del Movimento Italiano per la Gentilezza, era inevitabile tributargli il nostro riconoscimento. Lo stesso vale per il presidente Corbino, che ha saputo infondere la cultura diplomatica a migliaia di studenti da tutto il mondo, e per la giornalista Migliorelli, sempre impegnata nell’utilizzo corretto ed etico del linguaggio dell’informazione.”

Anche il Prefetto Romano ha voluto esprimere il suo pensiero: “La sola esistenza di un premio alla gentilezza è una luce di speranza per il mondo e per una società che spesso è attraversata da correnti di astio e avversità. La dottoressa Re e la sua famiglia hanno pagato un prezzo altissimo per la mancanza di gentilezza, scontrandosi con la rudezza di certi atteggiamenti. Dovremmo tutti, soprattutto noi rappresentanti delle istituzioni, recuperare la buona educazione e un modo umano di comunicare, utilizzando l’intelligenza emotiva.”