Il medico agrigentino Angelo Milioto è stato insignito del premio Rising Star 2024. Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato dalla Società Italiana di Endocrinologia ai medici ricercatori under 35 che si occupano di patologie ipofisarie.

Il progetto dal titolo “Diabete mellito nell’acromegalia: mortalità, morbidità e strategie di trattamento”, ha lo scopo di studiare l’intera popolazione svedese affetta da questa patologia. Attualmente Milioto, collabora con l’università di Goteborg per questo progetto di ricerca. Il premio è stato assegnato durante il congresso “Incontri Italiani di Endocrinologia e Metabolismo” svoltosi a Genova, città nella quale il giovane medico sta concludendo il suo percorso di specializzazione in endocrinologia e malattie della crescita.

“Questo riconoscimento- ha detto Milioto – sottolinea l’attenzione che la società italiana di Endocrinologia rivolge nei confronti dei giovani medici ricercatori fornendo loro il supporto necessario per svolgere la propria attività all’estero e permettendo dunque un ampio percorso di crescita professionale da mettere successivamente a disposizione dei pazienti”.