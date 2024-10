Anche l’Inner Wheel presieduto da Lea Ceserani, presente per il secondo anno consecutivo all’Eco Village Fest. Domenica 29 settembre nell’ambito della campagna nazionale “Plastic Free”, la sezione agrigentina del club service non è voluta mancare alla manifestazione dedicata alla sensibilizzazione e alla sostenibilità. Evento che si è svolto in Piazzale Giglia a San Leone e che ha visto la partecipazione di associazioni, enti, privati e famiglie, offrendo al pubblico momenti di riflessione, laboratori didattici e interventi su tematiche fondamentali come l’ecologia e il rispetto dell’ambiente. “Siamo felici di aver portato il nostro contributo a questa bellissima iniziativa – ha detto la presidente Lea Ceserani. Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare e di informare tante persone su un problema grave che attanaglia il nostro pianeta, ossia l’inquinamento da plastiche. Il nostro club spazia a 360 gradi e ha tante finalità. Giornate come queste per noi volontarie hanno un grandissimo valore e ci spingono ad essere sempre più presenti in un territorio come il nostro, bellissimo ma con tante problematiche ancora da risolvere”.