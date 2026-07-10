Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Katia La Barbera, ha inflitto la condanna a 1.500 euro di multa, a una 64enne della provincia di Milano accusata di diffamazione aggravata via social nei confronti dell’ex sindaca di Realmonte, Sabrina Lattuca. Il pubblico ministero Alfonsa Fiore aveva chiesto la condanna a un anno di reclusione.
La vicenda scaturisce dalla denuncia presentata dall’ex primo cittadino, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Gianfranco Pilato. La donna avrebbe minacciato la sindaca ritenendola responsabile di non essersi occupata adeguatamente di una colonia felina in via San Calogero provocando la morte di alcuni gattini. Frasi, postate sui social, dal tenore di questo tipo: “Hai dei figli? Ti auguro finiscano sotto una macchina…e possa crepare anche lei schifoso essere”.
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