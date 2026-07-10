Ha attraversato contromano la via Pirandello, davanti ai locali aperti e affollati di agrigentini e turisti, fino alla Discesa Empedocle, rischiando di provocare un incidente stradale. Protagonista una donna alla guida di una Renault Captur, su cui viaggiava un’altra ragazza.

Nonostante il tentativo di allontanarsi dopo l’infrazione, la conducente è stata individuata grazie alle indagini di un agente della polizia locale di Agrigento che, pur essendo fuori servizio, è riuscito ad annotare la targa e a recuperare il video registrato da un passante.

Per l’automobilista è scattata una multa di circa 300 euro e il decurtamento di quattro punti dalla patente di guida. Nel centro cittadino le violazioni al Codice della strada sono pericolosamente continue.

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