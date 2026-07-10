AGRIGENTO. AGRIGENTO. Una serata dedicata al merito, all’impegno e ai traguardi raggiunti dagli studenti. Il Liceo Classico Statale “Empedocle” celebrerà la tradizionale Festa dei Diplomi 2025/2026, durante la quale saranno consegnati i diplomi ai neo maturati e saranno premiate le eccellenze dell’istituto. La cerimonia sarà presentata da Francesco Sortino e Roberta Di Fede, con l’intervento introduttivo della dirigente scolastica Marika Helga Gatto e i saluti istituzionali del sindaco di Agrigento Michele Sodano.

Saranno 61 gli studenti premiati per aver conseguito il massimo dei voti all’Esame di Stato: 28 con 100 e lode e 33 con 100/100.

Nel corso della serata saranno inoltre consegnati i prestigiosi Premi “Giovanni Finazzi Agrò” e “Alessandro Finazzi Agrò”, destinati agli studenti dell’indirizzo classico diplomati con 100 e lode che hanno ottenuto la media più alta nel quinquennio. Quest’anno il riconoscimento andrà a Gioele Gentile e Alessandra Alfano, che interverranno dopo la premiazione.

Spazio anche al Premio “Buscemi”, riservato allo studente dell’indirizzo musicale diplomato con 100 e lode e con la migliore media dei cinque anni. Il riconoscimento sarà conferito a Paolo Tessitore, che prenderà la parola nel corso della cerimonia.

La manifestazione sarà arricchita da momenti musicali e interventi istituzionali, oltre alla consegna degli attestati del percorso internazionale Cambridge e di quelli relativi alla curvatura Biomedica, realizzata in collaborazione con l’Ordine dei Medici.

Tra i diplomati con 100 e lode figurano: Alessandra Alfano, Gianpaolo Basta, Rosario Buggea, Giuseppe Buentempo, Maria Gabriella D’Orsi, Amedeo Maria Dispenza, Alessandro Giovanni Distefano, Lavinia Fuca’, Gioele Gentile, Pierluigi Giambrone, Daniel Lo Presti, Irene Magro, Elisa Pia Milazzo, Emma Montana Lampo, Mattia Paci, Elide Parla, Gloria Profeta, Silvia Putrone, Mirko Maria Salamone, Flavia Sigona, Carla Siracusa, Oriana Speziale, Giulia Grace Sutera Sardo, Alice Tararà, Paolo Tessitore, Flavio Tumminello, Calogero Vizzini e Giuseppe Volpe.

Hanno invece conseguito il 100/100: Giuseppe Accascio, Giulia Alba, Vincenzo Baio, Egle Camilleri, Riccardo Carmina, Alessia Catania, Giulia Cognata, Chiara Maria Contino, Miriana Cucchiara, Manuela D’Oro, Beatrice Elefante, Carla Farruggia, Riccardo Formica, Giulia Giganti, Beatrice Maria Impiduglia, Aurora La Longa, Marzio Maccarrone, Riccardo Mallia, Giorgia Mangione, Salvatore Miceli, Calogero Milano, Paolo Moncada, Delia Montana Lampo, Carmen Silvestra Morreale, Ilaria Mule’, Calogero Russo, Alessandra Sanfilippo, Aurora Savarino, Maria Vittoria Scrivano, Flavia Maria Sgarito, Chiara Speziale, Giovanni Taormina e Pietro Virgilio.

La Festa dei Diplomi rappresenta ogni anno uno degli appuntamenti più significativi per la comunità scolastica dell’Empedocle, un momento di condivisione che celebra il talento, il sacrificio e il percorso di crescita degli studenti, insieme alle loro famiglie e ai docenti che li hanno accompagnati fino al conseguimento della maturità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp