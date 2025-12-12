“È profondamente deplorevole quanto accaduto in queste ore. L’assessore regionale, Giusi Savarino, è stata vittima di attacchi sui social, mediante commenti e insulti sessisti, violenti e diffamatori: comportamenti che nulla hanno a che vedere con il confronto civile e democratico”. Così il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, sull’assessore regionale, Giusi Savarino, vittima di attacchi sui social, mediante commenti e insulti sessisti.

“L’assessore Savarino svolge il proprio incarico in modo encomiabile, spendendosi con passione e dedizione per la Sicilia e per la provincia di Agrigento – continua il primo cittadino -. Le critiche, quando costruttive, arricchiscono il dialogo pubblico e sono alla base della democrazia. Ma l’offesa, la denigrazione e la violenza verbale non possono essere accettate né tollerate”.

“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza all’assessore Savarino, donna per la quale nutro profonda stima e che quotidianamente mostra grande senso delle istituzioni e un instancabile impegno verso i bisogni della comunità”, conclude il sindaco.

