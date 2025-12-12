Due banditi incappucciati hanno tentato di rubare un trattore agricolo dopo essere penetrati in un magazzino. Stavano caricando il mezzo agricolo su un camion quando il proprietario, allertato dall’allarme e dal sistema di videosorveglianza, è intervenuto. I malviventi vistosi scoperti sono scappati. Il tentato furto è avvenuto in contrada Coscio di Badia, a Naro. I carabinieri, accorsi sul posto, avrebbero già identificato uno dei ladri. Si tratterebbe di un uomo residente a Canicattì. Le indagini vanno avanti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp