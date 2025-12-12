L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini interviene, a seguito delle presunte irregolarità dei parametri batteriologici dell’acqua a Canicattì. Aica ha eseguito ulteriori campionamenti e relative analisi presso punti sensibili della rete e delle cisterne di servizio. In particolare ha riscontrato “un primo prelievo è stato effettuato il 10 dicembre alle 17 presso il punto rete caserme dei Carabinieri, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco. Successivamente, l’indomani, sono stati effettuati nuovi campionamenti presso i seguenti punti: punto rete caserme Carabinieri, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco; punto rete via Alcide De Gasperi n. 161; punto rete via Armando Diaz n. 7B; cisterna Comando Compagnia Carabinieri; cisterna caserma Vigili Urbani, cisterna caserma Comando Vigili del Fuoco”.

Tutti i rapporti citati riportano esiti conformi per i parametri microbiologici analizzati, con batteri coliformi = 0 UFC/100 ml ed escherichia coli = 0 UFC/100 ml, oltre a valori chimico-fisici senza variazioni anomale (es. torbidità contenuta). “Abbiamo agito con tempestività e trasparenza – afferma la presidente del CdA di Aica, Danila Nobile -. I controlli effettuati nei punti indicati – rete e cisterne delle principali caserme e in ulteriori punti della città – hanno dato esito conforme. Per noi la tutela della salute pubblica non è uno slogan: è una responsabilità quotidiana. Continueremo a monitorare e a collaborare con tutte le istituzioni competenti, ma respingiamo ogni rappresentazione approssimativa o allarmistica che non trovi riscontro nei dati”.

“Le analisi effettuate secondo procedure e metodi indicati nei rapporti di prova confermano l’assenza di criticità nei parametri microbiologici verificati nei campioni prelevati – aggiunge il direttore generale Fiorino -. Aica proseguirà con ulteriori verifiche, se richieste o ritenute necessarie, e garantirà ogni forma di collaborazione tecnica per un quadro definitivo e condiviso”. L’azienda idrica ribadisce infine “la disponibilità a confronto istituzionale e a fornire ogni documentazione utile agli enti competenti, confermando l’impegno a mantenere informata la cittadinanza con comunicazioni basate su riscontri analitici e non su ricostruzioni parziali”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp