Momenti di tensione in pieno centro ad Agrigento per una lite tra due ex conviventi, lui operaio trentenne, lei commessa trentunenne, avvenuta in strada. La donna ha chiamato il numero unico di emergenza per segnalare di essere stata insultata e minacciata dall’ex. Le forze dell’ordine giunte sul luogo indicato hanno ripristinato la calma.

Al centro della discussione ci sarebbe stata, ancora una volta, la gestione del figlioletto piccolo. I due si sono lasciati dopo alcuni anni di convivenza e il bimbo è stato affidato dal giudice alla madre che, però, una volta a settimana deve poter farlo vedere all’altro genitore.

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