Un pensionato ottantenne agrigentino è indagato per stalking ai danni di sei vicini di casa. Secondo l’accusa, avrebbe rivolto insulti e minacce, anche di morte, e in un episodio avrebbe anche scagliato della candeggina contro la finestra di una donna.

La Procura aveva chiesto l’archiviazione, una delle vittime si è però opposta, chiedendo ulteriori indagini. Il gip del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, ha rigettato la richiesta di archiviazione e disposto una perizia psichiatrica per chiarire le condizioni mentali dell’indagato.

L’incidente probatorio, davanti al giudice Alberto Lippini, è stato fissato per il 21 gennaio prossimo. L’anziano è difeso dall’avvocato Davide Casà.

