

La Biblioteca Lucchesiana ha aperto le sue porte monumentali agli studenti del Liceo Classico Musicale “Empedocle” lo scorso lunedì 15 novembre, in occasione del “Terzo Step” del progetto “La Valle racconta il Mito”. Promossa dall’Inner Wheel Club di Agrigento, l’iniziativa mira a congiungere idealmente la maestosità della Valle dei Templi con il cuore pulsante del Centro Storico cittadino.

Sotto le imponenti volte della Biblioteca, fondata nel 1765 dal Vescovo Andrea Lucchesi Palli, gli allievi delle classi V A, V B e V D sono stati accolti dal Direttore, Don Angelo Chillura. Con profonda passione, Don Angelo ha guidato i ragazzi tra scaffalature lignee, preziosi incunabuli, cinquecentine e manoscritti rari, invitandoli ad un esercizio di riflessione fondamentale: “Soffermarsi su ciò che è bello, buono e vero”.

“La Lucchesiana è una meravigliosa sintesi di questi tre valori”, ha sottolineato Don Angelo, trasformando la visita in una vera e propria lezione di vita e di identità culturale.

Accompagnati dai docenti Laura Battaglia, Ornella Di Fede e Menotti Lipari, gli studenti hanno apprezzato questo prezioso “scrigno” agrigentino in un silenzio colmo di stupore e meraviglia, scoprendo i segreti della carta antica, della pergamena e dei libri rari e di pregio che fanno della Biblioteca un ponte tangibile tra il glorioso passato e il futuro della città.

Un Mosaico Didattico per i Cittadini, Ragazzi e Famiglie, Consapevoli della nostra Identità culturale.

L’evento si inserisce in un articolato percorso didattico che vede la sinergia di importanti Istituzioni, tra cui il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi con il Museo “Griffo”, l’Archivio di Stato, la Soprintendenza B.C.A. (sede di Villa Genuardi) e il Polo Territoriale di Agrigento dell’Università degli Studi di Palermo.

Non si tratta di una semplice esplorazione, ma di un cammino di educazione al nostro Patrimonio che culminerà in primavera con una spettacolare manifestazione ai piedi del Tempio di Giunone, all’ombra dell’ulivo secolare. In quell’occasione, la creatività degli studenti di tutte le Scuole partecipanti prenderà vita attraverso:

Performance teatrali e musicali ispirate alla mitologia;

Opere artistiche e pittoriche dedicate al paesaggio agrigentino;

Componimenti in versi per celebrare l’identità culturale del territorio.

L’Inner Wheel Club di Agrigento e tutti i Partner istituzionali ribadiscono con questa giornata che la cultura non è un concetto astratto, ma un’esperienza viva, appassionante e necessaria per formare cittadini consapevoli e responsabili verso l’eredità storica della nostra civiltà. Vivere un sito, comprenderne l’unicità e innamorarsi della propria storia significa piantare il seme della condivisione e della responsabilità.

