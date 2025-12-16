E’ stato inaugurato a Sciacca il Centro di Pronta Accoglienza di Salute Mentale (Cpa). Il servizio riveste un’importanza strategica per il contrasto alle dipendenze e la presa in carico dei pazienti e nasce dalle indicazioni della legge regionale 26/2024 e del governatore della Regione Sicilia, Renato Schifani. Presente il direttore generale dell’Asp di Agrigento Giuseppe Capodieci. Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, a cui afferisce il centro di pronta accoglienza, è il dottor Leonardo Giordano.

