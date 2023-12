I carabinieri hanno arrestato un disoccupato sessantenne di Ravanusa, perché deve scontare 1 anno e 3 mesi di reclusione per danneggiamento. Data esecuzione all’ordinanza dell’ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Agrigento. L’uomo, dopo le formalità di rito nella caserma dell’Arma, è stato accompagnato nella sua abitazione dove dovrà appunto restare, in regime di domiciliari, per scontare la pena.