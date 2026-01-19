Il Senegal si è aggiudicato la Coppa d’Africa battendo 1-0 il Marocco ai supplementari nella finale allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat. A decidere il trofeo è stata una rete del centrocampista Pape Gueye. Snodo decisivo il rigore fallito da Brahim Díaz al 114’: il giocatore marocchino ha tentato il pallonetto, ma il portiere Mendy ha neutralizzato la conclusione.

Con questo trionfo il Senegal conquista la seconda Coppa d’Africa della propria storia, dopo il titolo del 2021. Per il Marocco resta l’amarezza della sconfitta davanti ai propri tifosi. Al fischio finale ad Agrigento è esplosa la festa della folta e ben integrata comunità senegalese.

Tanti tifosi dei Leoni della Teranga si sono radunati in piazza Ravanusella. Cori, danze e caroselli in giro per la città.

