Visibilmente alticcio ha prima molestato e insultato i clienti dei locali della movida e poi si è scagliato contro le auto in sosta prendendole a calci e pugni. È successo, l’altra sera, all’ingresso della via Atenea, nel centro di Agrigento. Protagonista un quarantenne di nazionalità tunisina, bloccato dai carabinieri della Stazione di Agrigento, accorsi con i manganelli dopo le numerose chiamate al 112. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, per il reato di danneggiamento. Il quarantenne, nell’area di Porta di Ponte, ha anche danneggiato la transenna posta all’inizio della zona a traffico limitato.

