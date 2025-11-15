Non ce l’ha fatta l’uomo rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto, ieri sera, lungo la provinciale 61, all’altezza del bivio per Borgo Bonsignore, in territorio di Ribera. A perdere la vita un trentanovenne di Siculiana ma residente a Montallegro, Giuseppe Coirazza, commerciante ambulante. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono state due auto: una Mini Cooper e una Fiat Punto.

Il trentanovenne era stato trasferito in ospedale a Ribera, dove è deceduto poco più tardi. Il conducente dell’altra vettura è stato trasportato all’ospedale di Sciacca. È ferito ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco. L’impatto è avvenuto a poca distanza da dove giovedì scorso, ha perso la vita il quarantenne riberese Stefano Bruccoleri, nello scontro tra una moto e un camion carico di olive.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp